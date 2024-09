Genoa-Sampdoria dove vederla: Mediaset, Rai, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita di Coppa Italia

Genoa vs Sampdoria

Genoa e Sampdoria si sfidano nei sedicesimi di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Tra le sfide proposte dai sedicesimi di finale dell’edizione 2024-2025 della Coppa Italia, c’è una in particolare dal sapore speciale: quella che vedrà opposte il Genoa e la Sampdoria.

All’ombra della Lanterna si torna dunque a giocare il Derby e lo si fa ad oltre due anni di distanza dall’ultima volta. Allora, era il 30 aprile 2022, le due squadre militavano in Serie A e ad imporsi furono i blucerchiati per 1-0 grazie ad una rete di Sabiri.

Nel corso delle ultime due stagioni tante cose sono cambiate, tranne il fascino di una sfida da sempre diversa da tutte le altre.

Il Genoa si approccia alla gara probabilmente non alle migliori condizioni possibili, visto che negli ultimi tre turni di campionato è riuscito a mettere in cascina un solo punto (è reduce dalla sconfitta patita contro il Venezia).

In leggera crescita è invece la Sampdoria che, dopo un inizio estremamente deludente culminato con l’esonero di Pirlo, nell’ultima uscita contro il Sudtirol ha colto in Serie B la sua prima vittoria del ciclo Sottil.

In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.