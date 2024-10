Genoa-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida tutta rossoblu ad aprire l’ottava giornata di Serie A Enilive: Gilardino contro Italiano, servono i tre punti.

Torna in campo la Serie A. Superata la seconda sosta della stagione, il massimo campionato italiano ripartirà dall’anticipo delle ore 15 di sabato, che vedrà opposte Genoa e Bologna.

Una sfida tutta rossoblu a Marassi, fra due squadre che non sono partite benissimo.

Fase complicata, sia dentro che fuori dal campo, per Gilardino e soci, battuti prima della sosta 3-0 dalla Juventus.

Il Bologna, invece, è in ripresa, ma la classifica vede ancora i ragazzi di Italiano indietro in classifica, anche soprattutto per via del rendimento delle primissime giornate.

A Marassi, insomma, non si può sbagliare.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.