La Juventus comincia già a programmare e a studiare le possibili opportunità di mercato per la prossima annata sportiva.
La dirigenza bianconera vuole rinforzare la rosa con calciatori di grande esperienza internazionale, provando a cogliere le occasioni tra quei giocatori che sono in scadenza di contratto e hanno deciso di non rinnovare il proprio accordo con i rispettivi club.
Nella lista della squadra mercato della Vecchia Signora, secondo quello che viene riportato e riferito da La Gazzetta dello Sport, spiccano due nomi di alto livello: Bernardo Silva e Leon Goretzka, entrambi destinati a liberarsi dalle rispetive società.