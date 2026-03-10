Goal.com
CM grafica Bernardo Silva 16 9Getty Images
Gabriele Stragapede

Tradotto da

Gazzetta - Juventus, un top a parametro zero: la situazione per Bernardo Silva e Goretzka

I bianconeri valutano le due operazioni, due occasioni a zero per l'estate.

La Juventus comincia già a programmare e a studiare le possibili opportunità di mercato per la prossima annata sportiva.

La dirigenza bianconera vuole rinforzare la rosa con calciatori di grande esperienza internazionale, provando a cogliere le occasioni tra quei giocatori che sono in scadenza di contratto e hanno deciso di non rinnovare il proprio accordo con i rispettivi club.

Nella lista della squadra mercato della Vecchia Signora, secondo quello che viene riportato e riferito da La Gazzetta dello Sport, spiccano due nomi di alto livello: Bernardo Silva e Leon Goretzka, entrambi destinati a liberarsi dalle rispetive società.

  • COSA FILTRA SU BERNARDO SILVA

    Il nome più affascinante per il centrocampo bianconero è quello di Bernardo Silva, giocatore portoghese attualmente in forza al Manchester City che rappresenterebbe un innesto di personalità, esperienza, leadership e qualità nella mediana bianconera.

    Il lusitano sembra orientato a intraprendere una nuova esperienza a partire dalla prossima stagione e la Juventus rimane a osservare i possibili risvolti di tale situazione in vista dell'estate.

  • LA CONCORRENZA

    Chiaramente, ci sarà una concorrenza agguerrita da affrontare: fra le squadre interessate, riporta la Rosea, figurano il Galatasaray, l’Inter Miami e il Benfica.

    Anche l’aspetto economico non è da sottovalutare: allo stato attuale dei fatti, Bernardo Silva percepisce uno stipendio compreso tra i 7 e gli 8 milioni netti a stagione. L’agente Jorge Mendes è già al lavoro per trovare la soluzione migliore.

  • OCCHI ANCHE SU GORETZKA

    Un altro profilo seguito con attenzione, riferisce La Gazzetta dello Sport, è quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco. Non è una novità che il giocatore abbia già annunciato - assieme al proprio club - che non rinnoverà il proprio accordo con i bavaresi e come sia pronto a una nuova esperienza anche all'estero.

    Per la Juventus rappresenterebbe una soluzione importante per la mediana: fisicità, tecnica ed esperienza al servizio di Luciano Spalletti.

  • CI SONO ANCHE INTER, MILAN E NAPOLI

    Anche per il tedesco, la concorrenza non manca: in Italia, il primo club ad informarsi è stato il Milan, seguito da Napoli, Inter e Juventus.

    Il suo ingaggio attuale, tra i 6 e i 7 milioni netti a stagione, potrebbe essere sostenibile per diversi club europei, come l'Arsenal e altri club di Premier League che lo stanno mantenendo nei loro taccuini.

    Fondamentale, quindi, diventa la qualificazione alla prossima edizione della Champions League per arrivare a giocatori di tale caratura.

