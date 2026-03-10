Un altro profilo seguito con attenzione, riferisce La Gazzetta dello Sport, è quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco. Non è una novità che il giocatore abbia già annunciato - assieme al proprio club - che non rinnoverà il proprio accordo con i bavaresi e come sia pronto a una nuova esperienza anche all'estero.

Per la Juventus rappresenterebbe una soluzione importante per la mediana: fisicità, tecnica ed esperienza al servizio di Luciano Spalletti.