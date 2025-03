Gatti nel mirino del Napoli: è nella lista di Manna per l'estate

Gatti ai primi posti di gradimento del Napoli per la difesa: piace a Manna che lo ha già avuto alla Juventus. Per l'attacco occhi su Lucca.

Alla sessione estiva del calciomercato manca ancora un po', ma è impossibile per i vari club non portare avanti eventuali discorsi per il futuro: nel caso del Napoli, il mirino è puntato in particolar modo sulla difesa.

Dopo il fallito assalto a Comuzzo, rimasto alla Fiorentina a gennaio nonostante la corte serrata azzurra, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a ripiegare su un nuovo profilo per dare manforte alla retroguardia.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ai primi posti della classifica di gradimento c'è Federico Gatti della Juventus.