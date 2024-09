Fenerbahçe battuto, il Galatasaray prende in giro Mourinho: ‘The Crying One’

José Mourinho per una sera è diventato ‘The Crying One’: la presa in giro del Galatasaray dopo la vittoria nel derby.

Galatasaray e Fenerbahçe hanno recitato ruoli da eccellenti protagonisti nel corso dell’ultima sessione di calciomercato ed è anche per questo motivo che c’era grandissima attesa, in Turchia e non solo, per la super sfida andata in scena sabato sera.

Un Derby di Istanbul valido per il sesto turno di Super Lig, che ha visto il Galatasaray imporsi per 3-1 sul campo dei rivali di sempre, anche grazie alle giocate di due ex grandi protagonisti della nostra Serie A: Dries Mertens e Victor Osimhen.

La squadra guidata da Okan Buruk resta così prima ed imbattuta in classifica, mentre quella di José Mourinho incappa nella prima sconfitta nel torneo.

Un successo esterno che il Galatasaray ha deciso di celebrare in maniera particolare: con uno sfottò rivolto proprio allo Special One attraverso i propri canali social.