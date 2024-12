Gabrielloni fa la storia col Como: a segno con i lariani dalla Serie D alla A

Como vs Roma

L'attaccante del Como è il quinto giocatore a segnare in tutte le categorie dalla Serie D alla A con la stessa squadra.

Goal decisivo al minuto 93, festeggiato sugli spalti del 'Sinigaglia' da celebrità del calibro di Adrien Brody, Keira Knightley e Michael Fassbender: nemmeno nei sogni più belli Alessandro Gabrielloni avrebbe immaginato uno scenario del genere.

L'attaccante, inserito nel finale di Como-Roma da Fabregas, ha sbloccato il punteggio per poi firmare l'assist per il definitivo raddoppio di Nico Paz, a segno con i giallorossi completamente sbilanciati in avanti.

Prima rete in Serie A per Gabrielloni, vera e propria icona del Como con cui ha segnato in tutte le prime quattro categorie del calcio italiano.