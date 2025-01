Frattesi, Zielinski, Taremi, la rivincita delle seconde linee dell'Inter: il piano di Inzaghi tra Monaco e derby

Inter vs Monaco

Il comodo poker di Lecce ha permesso al tecnico di ruotare ancora una volta la rosa. In vista della Champions, ma soprattutto del Milan.

Il Napoli ha battuto l'ennesimo colpo, l'Inter ha risposto di nuovo. Comodo il 4-0 con cui la formazione di Simone Inzaghi ha avuto la meglio su un Lecce troppo morbido per poter mettere i bastoni tra le ruote nerazzurre.

Al Via del Mare, in pratica, tutto è andato secondo i piani di Simone Inzaghi. Il tecnico interista ha avuto l'occasione di ruotare nuovamente la rosa, come già aveva fatto durante le settimane precedenti, e il risultato finale gli ha dato ampiamente ragione.

I risultati sono stati più che positivi. E ora autorizzano Inzaghi a guardare con tranquillità al doppio impegno alle porte: prima la sfida al Monaco in Champions League, decisiva per blindare l'accesso diretto agli ottavi, e poi il derby contro il Milan di domenica prossima.