Francia-Lussemburgo dove vederla: Sky, Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Francia e Lussemburgo si affrontano in amichevole: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Continua il percorso di avvicinamento della Francia a Euro 2024. La Nazionale guidata da Didier Deschamps si prepara a disputare la penultima amichevole prima di esordire agli Europei. I vice campioni del mondo ospitano il Lussemburgo, prima di ricevere il Canada il prossimo 9 giugno. Da quel momento, poi, sarà già tempo di impegni ufficiali perché Mbappé e compagni debutteranno a Euro2024 il prossimo 17 giugno contro l'Austria. Tutto su Francia-Lussemburgo: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

