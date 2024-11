Fortino 'Dall'Ara' per il Bologna: in Europa i rossoblù non hanno mai perso in casa nella loro storia

Il Bologna è la squadra con la striscia d'imbattibilità interna maggiore nelle coppe europee: al 'Dall'Ara', i rossoblù non hanno mai perso.

Un punto nelle prime tre uscite, conquistato all'esordio contro lo Shakhtar Donetsk: non è stato un avvio di Champions League positivo per il Bologna, almeno sotto l'aspetto dei risultati.

Non dal punto di vista delle prestazioni, visto che anche al cospetto di Liverpool e Aston Villa i ragazzi di Italiano non hanno di certo sfigurato, mettendo in apprensione formazioni sulla carta molto più quotate.

L'unico punto ottenuto fin qui nella campagna continentale è arrivato tra le mura amiche del 'Dall'Ara': non una sorpresa, alla luce della striscia positiva che vede coinvolto il Bologna davanti al proprio pubblico.