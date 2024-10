Formazioni Young Boys-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dimarco, Taremi e Arnautovic

I nerazzurri cercano la seconda vittoria consecutiva in Champions League, Simone Inzaghi fa turnover: le scelte contro lo Young Boys.

Grande occasione per l'Inter che, in casa dello Young Boys, cerca la seconda vittoria consecutiva in Champions League per avvicinarsi agli ottavi.

I nerazzurri, dopo il pareggio al debutto contro il Manchester City, hanno travolto la Stella Rossa nella seconda giornata.

Inizio shock invece per gli svizzeri che hanno perso due volte su due contro Aston Villa e Barcellona, subendo ben otto goal e senza mai segnare.

Ma chi gioca titolare Young Boys-Inter di Champions League? Le scelte di formazione.