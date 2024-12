Formazioni Roma-Sampdoria: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrini, Dybala, Baldanzi, Soulé e Coda

La Roma ospita la Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia: tutte le novità relative alla formazioni del match.

Reduce dalla pesante sconfitta patita in campionato sul campo del Como, la Roma si appresta a fare il suo esordio nell’edizione 2024/2025 della Coppa Italia.

I giallorossi affrontano, in un match valido per i quarti di finale che si gioca all’Olimpico la Sampdoria, compagine che proprio come quella capitolina ha vissuto un inizio di stagione travagliato e scandito da tanti cambi in panchina.

Se la Roma, che nel corso degli ultimi mesi ha visto alternarsi alla sua guida De Rossi, Juric e Ranieri, attualmente occupa il dodicesimo posto in Serie A a +2 sulla zona retrocessione, la Samp è quindicesima in Serie B a +1 sulla zona playout, non vince da fine ottobre ed è appena ripartita da Semplici dopo gli esoneri di Pirlo e Sottil.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina tutte le novità di formazione relative a Roma-Sampdoria.