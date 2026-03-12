Probabili formazioni Napoli-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund e Stulic

Dieci giornate a disposizione del Napoli per consolidare il proprio piazzamento tra le prime quattro e, perché no, provare ad avviare una serie di risultati positivi.
Al Maradona arriva il Lecce, squadra pienamente coinvolta nella lotta per la salvezza ma reduce da tre vittorie nelle ultime cinque partite contro Udinese, Cagliari e Cremonese, con le sole sconfitte contro Inter e Como.
I partenopei non possono permettersi di sottovalutare l’impegno e, anche grazie ad alcuni recuperi importanti, puntano a tornare a esprimere il loro miglior calcio.
Le scelte di formazione di Antonio Conte ed Eusebio Di Francesco in vista della sfida delle 18:00 del sabato, valida per la 29ª giornata di Serie A.