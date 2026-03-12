Probabili formazioni Napoli-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund e Stulic

In casa Napoli, Conte deve ancora fare i conti con diversi infortuni e recuperi da valutare. In difesa mancherà Juan Jesus: al suo posto sarà Olivera a completare il terzetto con Beukema e Buongiorno. A centrocampo Anguissa va verso una maglia da titolare, anche se resta aperto il ballottaggio con Giovane e Gutierrez. L’eventuale inserimento di uno dei due potrebbe innescare un effetto domino sul resto della formazione. McTominay resta in dubbio, mentre Lobotka non sarà della partita. In attacco, infine, Elmas e Alisson Santos agiranno alle spalle di Hojlund.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.