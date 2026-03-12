Goal.com
Probabili formazioni Napoli-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund e Stulic

Gli azzurri ospitano il Lecce al Maradona con la possibilità di consolidare il terzo posto con tre punti pesanti: le scelte di formazione di Antonio Conte e Eusebio Di Francesco.

Dieci giornate a disposizione del Napoli per consolidare il proprio piazzamento tra le prime quattro e, perché no, provare ad avviare una serie di risultati positivi.

Al Maradona arriva il Lecce, squadra pienamente coinvolta nella lotta per la salvezza ma reduce da tre vittorie nelle ultime cinque partite contro Udinese, Cagliari e Cremonese, con le sole sconfitte contro Inter e Como.

I partenopei non possono permettersi di sottovalutare l’impegno e, anche grazie ad alcuni recuperi importanti, puntano a tornare a esprimere il loro miglior calcio.

Le scelte di formazione di Antonio Conte ed Eusebio Di Francesco in vista della sfida delle 18:00 del sabato, valida per la 29ª giornata di Serie A.

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    In casa Napoli, Conte deve ancora fare i conti con diversi infortuni e recuperi da valutare. In difesa mancherà Juan Jesus: al suo posto sarà Olivera a completare il terzetto con Beukema e Buongiorno. A centrocampo Anguissa va verso una maglia da titolare, anche se resta aperto il ballottaggio con Giovane e Gutierrez. L’eventuale inserimento di uno dei due potrebbe innescare un effetto domino sul resto della formazione. McTominay resta in dubbio, mentre Lobotka non sarà della partita. In attacco, infine, Elmas e Alisson Santos agiranno alle spalle di Hojlund.

    PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Buone notizie per Di Francesco e il Lecce: Gandelman, dopo la panchina contro la Cremonese, dovrebbe tornare tra i titolari. Davanti si rinnova il ballottaggio tra Stulic e Cheddira, con il centravanti serbo che resta favorito.

    PROBABILE FORMAZIONE LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Di Lorenzo

    Juan Jesus 

    Lobotka 

    Neres 

    Rrahmani 

    Vergara

  • INDISPONIBILI LECCE

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    Berisha 

    Camarda 

    Gaspar

