La Juventus affronta il Lille nella quarta giornata di Champions League: tutte le novità sulle formazioni del match.

Via alla quarta giornata di Champions League: la Juventus, dopo la vittoria esterna per 2-0 contro l'Udinese in campionato, sarà ospite del Lille in Francia.

I bianconeri cercano punti importanti contro una formazione che ha già sconfitto sia il Real Madrid che l'Atletico Madrid nelle ultime due giornate.

Thiago Motta deve fare i conti con la lista degli infortunati, con Teun Koopmeiners che è però ormai totalmente recuperato.

In questa pagina tutte le ultime notizie sulle formazioni di Lille-Juventus.