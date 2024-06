Formazioni ufficiali Italia-Turchia: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Retegui, Scamacca, Chiesa, Fagioli e Orsolini

Le formazioni ufficiali di Italia-Turchia: titolari Vicario, Mancini, Orsolini e Retegui, Pellegrini fa il '10' nel 4-2-3-1 scelto da Spalletti.

Da adesso si fa sul serio, o quasi. L'Italia sfida la Turchia in un'amichevole che non è una semplice amichevole, in quanto rappresenta il penultimo test azzurro in vista dell'esordio agli Europei, in programma tra 11 giorni contro l'Albania.

Si gioca al Dall'Ara di Bologna, e sarà l'occasione per il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti per mettere la squadra alla prova contro un avversario che, a sua volta, si è qualificato per la rassegna in Germania: la Turchia del nostro connazionale Vincenzo Montella e di Hakan Calhanoglu.

I turchi hanno superato le qualificazioni chiudendo il proprio raggruppamento al primo posto, con tanto di storica vittoria in Croazia, il che ha fatto di Montella un beniamino nel paese.

Dopo la Turchia, l'Italia sfiderà la Bosnia di Edin Dzeko: la seconda e ultima amichevole prima degli Europei si giocherà domenica sera, 9 giugno, allo stadio Castellani di Empoli.

Di seguito le scelte di formazione di Spalletti e Montella per l'amichevole tra Italia e Turchia.