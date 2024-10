Formazioni Italia-Israele: chi gioca titolare e le ultime su Buongiorno, Fagioli, Frattesi, Cambiaso, Dimarco, Retegui e Lucca

L'Italia ospita Israele a Udine per riprendere la marcia parzialmente interrotta contro il Belgio: le formazioni di Spalletti e Ben Shimon.

Vincere per riprendere la corsa parzialmente interrotta contro il Belgio e per approfittare dello scontro diretto tra i Diavoli Rossi e la Francia: questo è l'obiettivo dell'Italia, che al BluEnergy Stadium di Udine ospita Israele per la quarta giornata della Nations League.

Le due squadre tornano ad affrontarsi un mese dopo la gara d'andata, disputata verso metà settembre in Ungheria per ragioni di sicurezza e vinta per 2-1 dall'Italia: in quell'occasione ad andare a segno sono stati Frattesi e Kean.

In questo momento l'Italia è prima nel girone 2 della Lega A della Nations League, con 7 punti nelle prime partite: a seguire la Francia con 6 e il Belgio con 4. Chiude proprio Israele, fermo a zero: fin qui ha perso contro tutte le avversarie.

Ma come scenderanno in campo le nazionali di Luciano Spalletti e Ran Ben Shimon? Ecco le formazioni di Italia-Israele.