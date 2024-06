Formazioni Italia-Albania: chi gioca titolare e le ultime su Calafiori, Barella, Frattesi e Broja

Prima uscita a Euro 2024 per l'Italia campione in carica: ostacolo Albania nel Gruppo B.

All'indomani del rotondo successo sulla Scozia dei padroni di casa della Germania, Euro 2024 si appresta a salutare la prima uscita dei campioni in carica: è il turno dell'Italia di Luciano Spalletti.

Per gli azzurri è tempo di scendere in campo nel Gruppo B: avversaria l'Albania di Sylvinho, ex vice di Roberto Mancini ai tempi dell'Inter e guida di una squadra infoltita di giocatori militanti in Serie A.

Partire col piede giusto darebbe la carica necessaria per affrontare al meglio gli altri due incontri con Spagna e Croazia, a loro volta avversarie nel match in programma alle 18.