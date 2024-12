Formazioni Inter-Udinese: chi gioca oggi e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Taremi, Arnautovic, Barella, Dimarco, Buchanan e Alexis Sanchez

Inter vs Udinese

Inter e Udinese si sfidano nell'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia: la vincente della sfida di San Siro affronterà la Lazio nei quarti.

In piena corsa sia per lo Scudetto che per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, l'Inter inizia il proprio percorso nella terza competizione stagionale: la Coppa Italia. E lo fa partendo di diritto dagli ottavi.

L'avversario della formazione di Simone Inzaghi è l'Udinese, già affrontato e battuto al Bluenergy Stadium qualche settimana fa col punteggio di 3-2. I friulani di Runjaic, reduci dal ko interno contro il Napoli, hanno già superato due ostacoli nel corso della manifestazione: l'Avellino prima, la Salernitana poi.

In caso di parità di punteggio al 90' non si andrà ai tempi supplementari, bensì direttamente ai calci di rigore. La vincente di Inter-Udinese sfiderà nei quarti di finale la Lazio, che ha battuto ed eliminato il Napoli.

Ma come scenderanno in campo Inter e Udinese a San Siro (calcio d'inizio alle 21)? Di seguito le scelte di Inzaghi e Runjaic.