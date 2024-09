Inter vs Stella Rossa

L'Inter ospita la Stella Rossa nella seconda giornata della fase a campionato di Champions League: le scelte di formazione di Inzaghi e Milojevic.

Reduce dal successo scacciapensieri di Udine, l'Inter cerca conferme anche in Champions League: per i campioni d'Italia in carica c'è la sfida alla Stella Rossa.

Serbi battuti in casa dal Benfica alla prima giornata della fase a campionato; prezioso 0-0 strappato dai nerazzurri sul campo del temibile Manchester City di Guardiola e Haaland.

Ma chi gioca titolare Inter-Stella Rossa? Tutte le info sulle formazioni pensate dai due tecnici Inzaghi e Milojevic.