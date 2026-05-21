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Baturina ComoGetty
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Cremonese-Como chi gioca titolare e le ultime su Bonazzoli, Vardy, Nico Paz e Baturina

Serie A
Cremonese vs Como
Cremonese
Como

La Cremonese ospita il Como nell'ultimo turno del campionato di Serie A: tutto sulle formazioni del match.

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Sarà una sfida ad altissima tensione quella che chiuderà ufficialmente la stagione di Cremonese e Como.

Le due compagini infatti, si affronteranno nel 38° turno di Serie A, in una gara destinata comunque a regalare verdetti importanti.

I grigiorossi, che sono reduci dalle vittorie ottenute contro Pisa e Udinese, andranno infatti a caccia di quel risultato che possa consentire loro si superare il Lecce (che vanta una lunghezza di vantaggio) al fotofinish e garantirsi così la salvezza.

I lariani, che nelle ultime quattro uscite hanno collezionato tre vittorie ed un pareggio, si sono già invece assicurati una qualificazione europea, ma sono ancora in corsa per un traguardo ancora più clamoroso: la possibile partecipazione alla prossima Champions League.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cremonese-Como.

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Marco Giampaolo disegnerà la Cremonese con un 3-5-2 nel quale saranno Terracciano, Bianchetti e Luperto ad alzare il muro difensivo davanti ad Audero. A destra è ballottaggio per una maglia da titolare tra Barbieri e Zerbin, mentre in attacco verrà confermata la coppia composta da Bonazzoli e Vardy.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo.

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  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Consueto 4-2-3-1 per Cesc Fabregas, che a destra dovrà scegliere tra Smolcic e Van Der Brempr a chi far presidiare l'out. A centrocampo Perrone certo di una maglia da titolare, al fianco di uno tra Da Cunha e Sergi Roberto. Nico Paz ancora in dubbio, alle spalle dell'unica punta Douvikas dovrebbero dunque agire Diao, Baturina e Jesus Rodriguez.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

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  • INDISPONIBILI CREMONESE

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Baschirotto

  • INDISPONIBILI COMO

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Addai

    Nico Paz

    Valle

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Serie A
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Cremonese
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