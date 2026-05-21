Probabili formazioni Cremonese-Como chi gioca titolare e le ultime su Bonazzoli, Vardy, Nico Paz e Baturina

Sarà una sfida ad altissima tensione quella che chiuderà ufficialmente la stagione di Cremonese e Como.

Le due compagini infatti, si affronteranno nel 38° turno di Serie A, in una gara destinata comunque a regalare verdetti importanti.

I grigiorossi, che sono reduci dalle vittorie ottenute contro Pisa e Udinese, andranno infatti a caccia di quel risultato che possa consentire loro si superare il Lecce (che vanta una lunghezza di vantaggio) al fotofinish e garantirsi così la salvezza.

I lariani, che nelle ultime quattro uscite hanno collezionato tre vittorie ed un pareggio, si sono già invece assicurati una qualificazione europea, ma sono ancora in corsa per un traguardo ancora più clamoroso: la possibile partecipazione alla prossima Champions League.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cremonese-Como.