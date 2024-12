Formazioni Bologna-Monza: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Orsolini, Ndoye, Castro, Dallinga, Ferguson, Turati, Pizzignacco, Maldini e Mota

Bologna vs Monza

Bologna e Monza danno il via agli ottavi di finale di Coppa Italia: le scelte di formazione di Italiano e Nesta per la sfida del Dall'Ara.

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si aprono con Bologna-Monza. Sono la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Alessandro Nesta ad aprire la finestra infrasettimanale dedicata alla coppa nazionale, che questa settimana proseguirà con Milan-Sassuolo, Fiorentina-Empoli e Lazio-Napoli.

Si gioca quest'oggi al Dall'Ara, con calcio d'inizio alle ore 18.30. Il Bologna è reduce dal bel 3-0 ottenuto sempre davanti alla propria gente sul Venezia sabato sera, mentre il Monza ha pareggiato per 1-1 uno dei tanti derby lombardi del campionato in casa del Como.

In caso di parità di punteggio al 90', la partita non proseguirà con i tempi supplementari ma sarà decisa direttamente dai calci di rigore. La vincente di Bologna-Monza affronterà nei quarti di finale la vincente di Atalanta-Cesena.

Ma come scenderanno in campo Bologna e Monza? Le scelte di Italiano e Nesta per la sfida di Coppa Italia.