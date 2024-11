Formazioni Bologna-Lille, chi gioca titolare: le ultime su Castro, Dallinga, Ndoye, Skorupski e David

Bologna vs Lille

Il Bologna cerca la prima vittoria e il primo goal in Champions League, al 'Dall'Ara' arriva il Lille: le scelte di Italiano e Genesio.

Ultima chiamata per il Bologna, che in casa contro il Lille cerca la prima vittoria ed anche il primo goal in questa edizione della Champions League.

La squadra di Italiano ha fin qui raccolto solo un punto, incassando ben tre sconfitte nelle prime quattro giornate.

Decisamente meglio stanno i francesi, reduci dal pareggio casalingo contro la Juventus e che hanno ottenuto già 7 punti in classifica.

Ma chi gioca titolare Bologna-Lille? Le ultime sulle formazioni di Italiano e Genesio.