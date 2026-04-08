Formazioni ufficiali Barcellona-Atletico Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Yamal, Raphinha, Lewandowski, Nico Gonzalez, Lookman e Julian Alvarez

A pochi giorni di distanza dalla sfida di Liga, vinta dai blaugrana per 1-2 in trasferta, Barcellona e Atletico Madrid si affrontano di nuovo.

La gara stavolta è valida per l'andata dei quarti di finale della Champions League e si gioca al 'Camp Nou'. Il ritorno è invece in programma tra sei giorni a Madrid. La vincente sfiderà una tra Sporting e Arsenal, con i Gunners che hanno espugnato il campo portoghese per 1-0 nel primo incontro.

Ma chi gioca titolare Barcellona-Atletico Madrid? Le ultime sulle formazioni di Flick e Simeone per il derby spagnolo in Champions League.