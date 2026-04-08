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Ademola LookmanGetty Images
Lelio Donato

Formazioni ufficiali Barcellona-Atletico Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Yamal, Raphinha, Lewandowski, Nico Gonzalez, Lookman e Julian Alvarez

Champions League
Barcellona vs Atletico Madrid
Barcellona
Atletico Madrid

Derby spagnolo nei quarti di finale della Champions League, al 'Camp Nou' si gioca la gara d'andata tra Barcellona e Atletico Madrid: le ultime sulle formazioni di Flick e Simeone.

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A pochi giorni di distanza dalla sfida di Liga, vinta dai blaugrana per 1-2 in trasferta, Barcellona e Atletico Madrid si affrontano di nuovo.

La gara stavolta è valida per l'andata dei quarti di finale della Champions League e si gioca al 'Camp Nou'. Il ritorno è invece in programma tra sei giorni a Madrid. La vincente sfiderà una tra Sporting e Arsenal, con i Gunners che hanno espugnato il campo portoghese per 1-0 nel primo incontro.

Ma chi gioca titolare Barcellona-Atletico Madrid? Le ultime sulle formazioni di Flick e Simeone per il derby spagnolo in Champions League.

  • FORMAZIONE UFFICIALE BARCELLONA

    BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick.



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  • FORMAZIONE UFFICIALE ATLETICO MADRID

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.



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  • INDISPONIBILI BARCELLONA

    Bernal

    Christensen

    De Jong

    Raphinha

  • INDISPONIBILI ATLETICO MADRID

    Barrios

    Cardoso

    Gimenez

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