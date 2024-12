Atalanta vs Real Madrid

L'Atalanta capolista in Serie A deve superare l'esame Real Madrid in Champions League: le ultime sulle formazioni di Gasperini ed Ancelotti.

Esame di spagnolo per l'Atalanta, che si gode il primato in campionato ma deve superare l'ostacolo Real Madrid in Champions League.

La squadra di Ancelotti ha perso le ultime due partite nella competizione contro Milan e Liverpool, dunque non può permettersi ulteriori passi falsi, mentre la Dea non ha subito neppure una sconfitta.

Ma chi gioca titolare Atalanta-Real Madrid di Champions League? Le formazioni di Gasperini ed Ancelotti.