Formazioni Atalanta-Arsenal: chi gioca titolare e le ultime su Retegui, De Ketelaere, Zaniolo e Calafiori

Nell'Atalanta Pasalic sulla trequarti e Retegui-Lookman, fuori De Ketelaere. In casa Gunners, Calafiori in panchina: le scelte di Gasperini e Arteta.

Sarà l'Atalanta a chiudere la prima giornata di Champions League tra le squadre italiane, ospitando questa sera l'Arsenal al Gewiss Stadium. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento con entusiasmo dopo la vittoria in Serie A in rimonta contro la Fiorentina, battuta per 3-2 nel quarto turno di campionato.

Per l'Atalanta questa sfida rappresenta l'occasione di inaugurare al meglio la campagna europea, cercando di ottenere i primi tre punti stagionali nella nuova fase campionato di Champions League.

Tuttavia, l'avversario che si troveranno di fronte non è dei più semplici: l'Arsenal di Mikel Arteta è una squadra in ottima forma, reduce da un ottimo inizio di stagione in Premier League.

I Gunners hanno collezionato tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate, inclusa l'importante vittoria nel derby del North London contro il Tottenham, decisa da un goal di Gabriel.

La direzione dell’incontro è stata affidata al fischietto francese Clément Turpin, arbitro di grande esperienza internazionale.

Ma chi gioca titolare Atalanta-Arsenal di Champions League? Le scelte di Gian Piero Gasperini e Mikel Arteta.