Fonseca ha ritrovato Leao: doppietta col Milan dopo quasi un anno e mezzo

Cagliari vs AC Milan

Mezzo passo falso del Milan a Cagliari, dove però brilla la stella di Leao: la prova di Madrid ha rigenerato il portoghese.

Della serata di Cagliari c'è poco da salvare per il Milan, raggiunto al 90' dall'eurogoal di Zappa che ha fatto esplodere di gioia l'Unipol Domus Arena: tra le note liete, spicca però la prestazione di Rafael Leao.

Il portoghese, schierato nell'undici titolare da Fonseca, ha ripagato la fiducia del suo allenatore con una bella doppietta concretizzatasi interamente nel primo tempo, tra scatti brucianti e giocate che hanno ricordato il 'vecchio Leao'.

Un ulteriore passo in avanti dopo la grande notte di Madrid, in cui la stella di Leao era tornata a brillare dopo un periodo di offuscamento: tra scivoloni di natura tecnica e un rapporto non sempre idilliaco con l'allenatore.