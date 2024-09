Fonseca a rischio, vertice a San Siro dopo Milan-Liverpool: presenti Ibrahimovic, Moncada e Furlani

Incontro tra i vertici del club rossonero al Meazza dopo la sconfitta per 3-1 all'esordio in Champions League: derby decisivo per Fonseca.

La dirigenza del Milan, guidata da Zlatan Ibrahimovic, ha affrontato uno lungo e delicato vertice all'interno dello stadio San Siro dopo la pesante sconfitta subita per 3-1 contro il Liverpool nell’esordio stagionale della Champions League. Questo risultato negativo ha riaperto le tensioni interne al club, che solo la convincente vittoria per 4-0 contro il Venezia aveva momentaneamente attenuato. La prestazione contro i Reds è stata motivo di profondo malcontento per i tifosi, che hanno manifestato il loro disappunto con fischi e cori di protesta nei minuti finali del match. Dopo il goal iniziale di Christian Pulisic, il Milan è apparso disorientato e incapace di reagire, permettendo al Liverpool di prendere il totale controllo della partita. La contestazione è esplosa con frasi forti come "fuori i co***" e "avete rotto il ca***", gridate dalla tifoseria rossonera, delusa dalla mancanza di reazione e di spirito della squadra. L'articolo prosegue qui sotto