Foggia-Crotone dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Allo Zaccheria obiettivi diversi ma punti pesanti in palio: sfida da ex per Zauri, Longo sogna la promozione in B.

Match di grande blasone nel sabato di Serie C NOW. Allo Zaccheria andrà in scena il confronto fra Foggia e Crotone, valido per la 17^ giornata del girone C.

Foggia tornato alla vittoria nello scorso weekend, con una serie positiva aperta di due vittorie e un pari. I rossoneri navigano tre punti sopra la zona playout e vogliono mettersi al più presto al riparo da possibili guai.

25 punti in classifica, invece, per il Crotone, quarto a pari merito con Avellino, Potenza e Picerno. Sei risultati utili per la squadra di Longo, che adesso sogna addirittura di lottare per la promozione diretta.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.