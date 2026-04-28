Foden al Manchester City non si ritrova: addio necessario per rilanciare la carriera?

Nel match di sabato, Guardiola ha sostituito Foden con Savinho al 58’ e i tifosi del City hanno tributato al giovane inglese un’accoglienza calorosa, quasi un gesto di solidarietà più che di gratitudine. Foden non aveva inciso contro gli avversari della Championship, mentre Savinho, appena entrato, ha subito creato più pericoli.

Purtroppo, è stata una prova in linea con il suo 2026: zero gol in 24 presenze e un solo assist. Contro il Southampton è tornato titolare dopo sette settimane, ma solo perché Guardiola ha tenuto in panchina Haaland, Doku, Semenyo, Silva e Guehi. Ormai Foden gioca solo quando l’allenatore vuole far riposare i titolari.

Contro il Liverpool a febbraio è rimasto in panchina, ha giocato solo cinque minuti nella sfida scudetto con l’Arsenal e nella finale di Carabao Cup è entrato solo nel recupero.