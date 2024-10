Fiorentina-The New Saints dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming e formazioni della partita di Conference League

Fiorentina di scena al 'Franchi' contro il The New Saints in Conference League: tutte le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Prima uscita stagionale in Conference League per la Fiorentina, alla terza partecipazione consecutiva in questa competizione: per i viola c'è lo scoglio The New Saints da superare.

Il club gallese ha preso parte a ben tre turni eliminatori diversi prima di strappare il pass per la fase a campionato della terza competizione continentale: in precedenza è stato eliminato dal Ferencvaros nel secondo turno preliminare di Champions, per poi soccombere al Petrocub in Europa League. Nel playoff di Conference ha invece avuto la meglio sul Panevezys.

Per la Fiorentina una qualificazione sofferta, ottenuta soltanto ai calci di rigore contro gli ungheresi della Puskas Akademia nel playoff di fine agosto.

Di seguito tutte le informazioni su Fiorentina-The New Saints: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.