Fiorentina-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Posticipo di lusso al Franchi: Fonseca cerca il quarto acuto consecutivo, Palladino prova il bis dopo la vittoria in Conference.

Sarà una sfida di grande fascino quella che chiuderà la settima giornata del campionato di Serie A Enilive.

Al Franchi si affronteranno Fiorentina e Milan, formazioni entrambe reduci dalla settimana europea.

I viola sono riusciti, seppur senza brillare, a superare i gallesi del The New Saints, e adesso vogliono risalire la classifica in campionato, dove fin qui sono stati 7 i punti raccolti.

Tre vittorie di fila, invece, per il Milan, che però ha perso in Champions contro il Bayer Leverkusen: per Fonseca e i suoi ragazzi la chance per il riscatto è immediata.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.