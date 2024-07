Fiorentina in Conference 24/25, contro chi gioca ad agosto? Sorteggio e possibile avversaria nei preliminari

Ancora una volta la Fiorentina è qualificata ai playoff di Conference: negli ultimi due anni ha perso la finale del torneo.

Due finali, due sconfitte. La Fiorentina ha avuto la possibilità di vincere la Conference League sia nel 2023 che nel 2024, finendo k.o contro il West Ham prima e l'Olympiacos poi. In virtù della posizione in campionato, i viola giocheranno per la terza annata consecutiva il neonato torneo europeo.

Come di consueto, anche nel 2024/2025 la Conference League parte dai preliminari, per tutte le squadre qualificate. Anche i team provenienti dai maggiori tornei d'Europa, dunque italiani, inglesi, spagnoli, tedeschi e francesi, non hanno infatti il girone assicurato.

La Fiorentina proverà ad entrare a far parte della fase finale della Conference ad agosto con il doppio turno dei playoff che determinerà quali saranno le 36 partecipanti al rinnovato torneo.