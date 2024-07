FC 25 Serie C, ci sarà anche la terza serie nel nuovo videogioco in uscita a settembre 2024? Novità e licenze

Novità importanti su licenze ufficiali, tra cui quella del Napoli, ma i tifosi si chiedono da settimane se anche la Serie C sarà presente su FC 25.

Il 20 settembre, per chi acquisterà l'Ultimate Edition, e venerdì 27, per chi invece sceglierà la Standard, esce FC 25. Presentato a metà luglio, il nuovo titolo di EA Sports presenta diverse novità, non solo nelle modalità, ma anche nelle licenze.

Tra queste c'è sicuramente l'accordo tra Napoli ed EA Sports, che ripoterà la squadra azzurra ufficialmente su FC 25 dopo nome, maglie e particolari senza licenza negli scorsi videogiochi della serie di FIFA prima e FC poi.

Serie A e Serie B saranno come di consueto i campionati italiani presenti su FC, edizione 25, ma la grande domanda di migliaia di videogiocatori è un'altra: ci sarà anche la Serie C 2024/2025?