Favasuli, Badiashile, Gabriel Jesus: a che punto è il mercato del Napoli e cosa manca per sbloccare le trattative più calde

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Ma quando si sblocca il mercato del Napoli?
Ad oggi le uniche mosse degli azzurri sono state in uscita con un paio di cessioni pesanti, a partire da quella di Romelu Lukaku al Fenerbahce.
De Laurentiis d'altronde all'inizio dell'estate era stato piuttosto chiaro: la rosa del Napoli è troppo folta, quindi eventuali acquisti sarebbero arrivati solo dopo aver valutato i giocatori già sotto contratto.
Nei prossimi giorni però Alllegri attende almeno un paio di regali dal presidente, con un grande sogno sullo sfondo.