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Massimiliano Allegri Napoli HDGOAL
Lelio Donato

Favasuli, Badiashile, Gabriel Jesus: a che punto è il mercato del Napoli e cosa manca per sbloccare le trattative più calde

Calciomercato
Napoli

Il mercato del Napoli è ancora fermo a pochi giorni dall'inizio del campionato ma gli azzurri potrebbero piazzare almeno tre colpi: cosa manca per Favasuli e Badiashile, il sogno resta Gabriel Jesus.

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Ma quando si sblocca il mercato del Napoli?

Ad oggi le uniche mosse degli azzurri sono state in uscita con un paio di cessioni pesanti, a partire da quella di Romelu Lukaku al Fenerbahce.

De Laurentiis d'altronde all'inizio dell'estate era stato piuttosto chiaro: la rosa del Napoli è troppo folta, quindi eventuali acquisti sarebbero arrivati solo dopo aver valutato i giocatori già sotto contratto.

Nei prossimi giorni però Alllegri attende almeno un paio di regali dal presidente, con un grande sogno sullo sfondo.

  • FAVASULI PRIMO COLPO

    Il primo colpo del Napoli in questa sessione di calciomercato sarà un giovane di grande prospettiva.

    Stiamo parlando di Costantino Favasuli, esterno destro di 22 anni reduce da un'ottima stagione in Serie B col Catanzaro e già seguito da molti club di Serie A.

    Nella rosa di Allegri andrà a ricoprire almeno inizialmente il ruolo di prima alternativa al capitano Giovanni Di Lorenzo.

    Favasuli sosterrà le visite mediche a Villa Stuart nelle prossime ore. Il Napoli verserà un milione di euro per il prestito più altri sei per l'obbligo di riscatto.

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  • COSA MANCA PER BADIASHILE

    La vera emergenza del Napoli però è un'altra e riguarda la difesa.

    Allegri ha attualmente a disposizione solo due centrali di ruolo ovvero Rrahmani e Rafa Marin. Oltre a Buongiorno, che ne avrà ancora per qualche mese, si è fatto male anche Marianucci.

    Beukema invece è alle prese con un problema fisico che non gli permette di allenarsi con continuità e la sua presenza per la prima giornata di campionato è in forte dubbio.

    Allegri in caso di necessità può accentrare Di Lorenzo o Olivera ma aspetta almeno un rinforzo nel reparto. La scelta di Manna alla fine è caduta su Badiashile per il quale vanno ancora limati gli ultimi dettagli col Chelsea.

    Il difensore dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di poco inferiore ai 30 milioni di euro.

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  • IL SOGNO GABRIEL JESUS

    C'è poi da sistemare l'attacco dove il cartello di lavori in corso è ancora esposto dalle parti di Castel Volturno.

    Lukaku è andato via ma non basta. Il Napoli spera di piazzare anche Noa Lang visto che l'esterno, di ritorno dal prestito al Galatasaray, non ha convinto Allegri durante il precampionato.

    Nella rosa azzurra inoltre gli esterni abbondano mentre il tecnico vorrebbe un vice Hojlund di altissimo livello. Il sogno in tal senso è Gabriel Jesus per il quale servono almeno 20 milioni di euro.

    Il nodo principale però è legato all'ingaggio del brasiliano che sfora notevolmente il tetto fissato da De Laurentiis. Inoltre il Napoli deve trovare una nuova sistemazione a Lucca che liberebbe spazio e risorse per il colpo in attacco.

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