Favasuli, Badiashile, Gabriel Jesus: a che punto è il mercato del Napoli e cosa manca per sbloccare le trattative più calde

La vera emergenza del Napoli però è un'altra e riguarda la difesa.

Allegri ha attualmente a disposizione solo due centrali di ruolo ovvero Rrahmani e Rafa Marin. Oltre a Buongiorno, che ne avrà ancora per qualche mese, si è fatto male anche Marianucci.

Beukema invece è alle prese con un problema fisico che non gli permette di allenarsi con continuità e la sua presenza per la prima giornata di campionato è in forte dubbio.

Allegri in caso di necessità può accentrare Di Lorenzo o Olivera ma aspetta almeno un rinforzo nel reparto. La scelta di Manna alla fine è caduta su Badiashile per il quale vanno ancora limati gli ultimi dettagli col Chelsea.

Il difensore dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di poco inferiore ai 30 milioni di euro.