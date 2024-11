La Juventus è penultima in Serie C, paga per tutti Montero: esonero dietro l'angolo per il tecnico dei bianconeri

Dopo l'ennesima sconfitta, la Juventus ha scelto di cambiare: Montero verso l'esonero, possibile il ritorno di Brambilla.

Dopo aver guidato la Juventus nelle ultime partite della scorsa stagione, in attesa di Thiago Motta e di fatto dopo l'esonero di Allegri, Paolo Montero non è riuscito ad essere protagonista alla guida della Juventus Next Gen, seconda squadra bianconera a dir poco in difficoltà in Serie C.

Il 14esimo turno del girone C di Serie C ha portato all'ennesima sconfitta per Montero e una Juventus Next Gen che davanti al possibile serio rischio di retrocessione - nonostante il campionato non sia comunque ancora neanche a metà - ha scelto di esonerare il tecnico uruguagio.

La direzione è segnata e a meno di sorpresa nelle prossime ore arriverà un cambiamento nella Juventus Next Gen, penultima davanti al solo Taranto, che con un punto in meno in graduatoria deve però giocare una gara in più rispetto ai bianconeri, potenzialmente fanalino di coda del torneo.