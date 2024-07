Endrick e il Real Madrid nel destino: "Mio padre voleva chiamarmi Di Stefano"

Il prossimo attaccante del Real Madrid rivela un aneddoto particolare: "La mia storia con questo club è iniziata prima che nascessi".

A partire dal prossimo 21 luglio, quando compirà 18 anni, sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Real Madrid: Endrick è pronto a strabiliare anche in Spagna, dopo le prodezze in serie con la maglia del Palmeiras.

Le 'Merengues' non ci hanno pensato due volte prima di sborsare 35 milioni di euro, ora diventati 41,25 in virtù dei numeri fatti registrare con la maglia del 'Verdao' e nella recente Copa America, dove Endrick ha giocato da titolare il match valido per i quarti e perso ai calci di rigore contro l'Uruguay.

Intervistato da 'L'Equipe' a San Paolo, dove si trova in vacanza, Endrick ha rivelato un retroscena relativo addirittura al periodo precedente alla sua nascita, a testimonianza di un forte legame col Real Madrid e di un futuro che, forse, era già scritto tra le pieghe del destino.