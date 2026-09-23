Endrick è l'ultima scelta di Mourinho: come sta andando al Real Madrid e perchè a gennaio può tornare in orbita Milan

Ed è proprio il ritorno di Rodrygo, atteso per dicembre, che potrebbe spingere Mourinho a dare il via libera alla cessione di Endrick, bloccata in estate dallo Special One.

"È un giocatore che mi piace tanto, tanti club lo hanno chiesto ma non volevo cederlo né in prestito né a titolo definitivo. Non volevo che andasse via perché questo giocatore mi piace davvero tanto: ha un talento notevole", aveva ammesso Mou in conferenza stampa a fine agosto. Ma gli spazi per lui rischiano di ridursi ulteriormente col rientro di un giocatore come Rodrygo, capace di giocare praticamente in tutte le posizioni offensive del 4-2-3-1.

Una situazione scomoda che potrebbe spingere Endrick, che ha sempre voluto giocarsi le sue chance nel Real Madrid dopo gli 8 goal in 21 presenze con il Lione, verso un addio a gennaio. Il Milan, ma non solo, resta alla finestra: per lui Cardinale sarebbe pronto a fare follie...