Endrick è l'ultima scelta di Mourinho: come sta andando al Real Madrid e perchè a gennaio può tornare in orbita Milan

Il vero sogno proibito del mercato del Milan ha un solo nome: Endrick Felipe Moreira da Sousa, o più semplicemente solo Endrick, era e resta l'unico grande desiderio di Gerry Cardinale, che in estate si era mosso in prima persona per cercare di portare il talento brasiliano a Milanello.
Un corteggiamento non andato a buon fine, ma la fiamma non si è spenta: e le difficoltà incontrate nuovamente dall'attaccante al suo rientro al Real Madrid dopo il folgorante semestre in prestito al Lione potrebbero riaccendere le speranze dei rossoneri nella prossima sessione di mercato.