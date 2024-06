Endrick, Alejandro Garnacho, Folarin Balogun e le possibili sorprese della Copa America 2024

Tanti giocatori vogliono diventare protagonisti negli Stati Uniti: nazionale per nazionale, l'elenco dei talenti che possono esplodere.

Di solito succede in ogni grande torneo internazionale. Succede che qualcuno, da qualche parte, per qualche squadra, esca dall'anonimato per diventare uno dei protagonisti della competizione.

Gli esempi negli ultimi anni non sono mancati. James Rodriguez si è guadagnato il trasferimento al Real Madrid grazie al magico Mondiale del 2014. Alexis Mac Allister si è affermato come uno dei migliori centrocampisti del mondo ai Mondiali del 2022. Michael Owen esploso con l'Inghilterra ai Mondiali del 1998.

La Copa America non fa eccezione. Questo è il torneo in cui talenti come Neymar e Alexis Sanchez si sono presentati al mondo. Ovviamente non tutte le nazioni possiedono giocatori di quel calibro. Ma c'è abbastanza talento in questo torneo perché ogni squadra possa avere almeno un volto nuovo da mostrare. E dunque, ecco chi potrebbe farlo in questa edizione.