Emergenza infortuni per la Fiorentina: squadra decimata per la sfida salvezza con il Verona

La Fiorentina si giocherà sabato, sul campo del Verona, una fetta importante di salvezza.
Contro gli scaligeri, che proveranno a tenere vive le loro residue speranze di restare in Serie A, cercherà quei punti che possano consentirle di conservare un margine sul terzultimo posto e magari anche di allungare.
I gigliati si presenteranno ai blocchi di partenza con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona rossa e a rendere più complicato il loro compito ci sarà un fattore non da poco: l'emergenza infortuni.
La Fiorentina infatti, si presenterà al Bentegodi con una formazione decimata.