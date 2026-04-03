Emergenza infortuni per la Fiorentina: squadra decimata per la sfida salvezza con il Verona

Contro il Verona, Paolo Vanoli non potrà fare affidamento su Dodò.

L'esterno brasiliano, durante la pausa per gli impegni delle Nazionali, ha riportato un infortunio nel corso di una sessione di allenamento.

Un problema dal quale non è riuscito ancora a recuperare, tanto che il suo nome non è stato inserito nella lista dei convocati.

A sostituirlo non sarà Fortini, che aveva già saltato le ultime due sfide prima della sosta a causa di una lombalgia, e nemmeno Parisi che sarà out a causa di un duro colpo preso nell'ultima uscita contro l'Inter.