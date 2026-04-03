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Dodo FiorentinaGetty
Leonardo Gualano

Emergenza infortuni per la Fiorentina: squadra decimata per la sfida salvezza con il Verona

Serie A
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Hellas Verona vs Fiorentina
Hellas Verona

La Fiorentina cercherà contro il Verona fondamentali punti salvezza: Vanoli al Bentegodi con una squadra decimata dagli infortuni.

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La Fiorentina si giocherà sabato, sul campo del Verona, una fetta importante di salvezza.

Contro gli scaligeri, che proveranno a tenere vive le loro residue speranze di restare in Serie A, cercherà quei punti che possano consentirle di conservare un margine sul terzultimo posto e magari anche di allungare.

I gigliati si presenteranno ai blocchi di partenza con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona rossa e a rendere più complicato il loro compito ci sarà un fattore non da poco: l'emergenza infortuni.

La Fiorentina infatti, si presenterà al Bentegodi con una formazione decimata.

  • FASCIA DESTRA DA INVENTARE

    Contro il Verona, Paolo Vanoli non potrà fare affidamento su Dodò.

    L'esterno brasiliano, durante la pausa per gli impegni delle Nazionali, ha riportato un infortunio nel corso di una sessione di allenamento.

    Un problema dal quale non è riuscito ancora a recuperare, tanto che il suo nome non è stato inserito nella lista dei convocati.

    A sostituirlo non sarà Fortini, che aveva già saltato le ultime due sfide prima della sosta a causa di una lombalgia, e nemmeno Parisi che sarà out a causa di un duro colpo preso nell'ultima uscita contro l'Inter.

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  • MandragoraGetty Images

    MANCA MANDRAGORA IN MEDIANA

    Assenza pesante anche in mediana, dove non ci sarà Rolando Mandragora.

    Il centrocampista viola non è ancora riuscito a smaltire un problema al polpaccio che lo aveva costretto a saltare la sfida con l'Inter.

    Per lui si era ipotizzato un possibile recupero per la prima gara dopo la sosta, ma i tempi saranno evidentemente più lunghi.

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  • Solomon FiorentinaGetty Images

    SOLOMON ANCORA OUT

    Paolo Vanoli non avrà a disposizione nemmeno Manor Solomon.

    Per l'esterno offensivo israeliano si era pensato ad un probabile rientro da titolare proprio contro il Verona, ma durante la sosta non è riuscito a recuperare.

    Solomon è ai box dallo scorso 26 febbraio, da quando cioè, nel corso di una sfida valida per i playoff di Conference League, ha riportato una lesione del muscolo retto femorale della coscia destra.

    Da allora ha saltato le due successive gare europee contro il Rakow, oltre a quelle di campionato contro Udinese, Parma, Cremonese ed Inter.


  • IL PROBABILE UNDICI DELLA FIORENTINA A VERONA

    Un'opzione a disposizione di Vanoli è quella di tornare ad una difesa a tre, modulo questo con il quale la Fiorentina ha faticato moltissimo nel corso della stagione.

    Nel caso in cui il tecnico gigliato decida dunque di non ridisegnare la sua squadra, potrebbe essere Comuzzo l'elemento adattato da terzino destro, con Gosens titolare su quello opposto.

    In mediana, ai lati di Fagioli, potrebbero esserci Brescianini e Ndour, con Harrison che andrebbe a riprendersi un posto in alto a destra.

    Da valutare anche le condizioni di Kean che, dopo le fatiche con la Nazionale azzurra, è in ballottaggio con Piccoli.

    La probabile formazione della Fiorentina a Verona.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

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