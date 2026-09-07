Effetto Castro alla Roma: alter-ego o partner di Malen, Gasperini ha il suo nuovo Muriel

Una rimonta folgorante, anche frutto di cambi azzeccati malgrado qualche piccola perplessità. La Roma si gode il primato a punteggio pieno in Serie A e, soprattutto, un Santiago Castro subito determinante.
L’attaccante argentino, subentrato poco dopo l’ora di gioco sul punteggio di 0-1, ha dato una grande svolta ai giallorossi e, pur senza entrare nel tabellino, ha già dimostrato di poter essere importantissimo per Gasperini.
Un paragone viene, dunque, facile alla mente: quello fra Castro e un altro attaccante che, con Gasperini, ha sempre dimostrato di saper incidere subentrando, ovvero Luis Muriel.