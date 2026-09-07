Effetto Castro alla Roma: alter-ego o partner di Malen, Gasperini ha il suo nuovo Muriel

Castro, nella mezza’ora in campo, ha dato alla Roma ulteriore imprevedibilità. Solo la sfortuna gli ha negato la prima marcatura personale in maglia giallorossa, con un palo prima e una traversa poi che hanno preceduto il pari siglato da Hermoso. E dire che l’Olimpico, al vedere l’uscita di Malen, aveva fatto trapelare qualche brusio di perplessità, visto l’enorme stato di forma della punta olandese. E invece, anche stavolta, Gasperini ha avuto ragione.



