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US Lecce v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Effetto Castro alla Roma: alter-ego o partner di Malen, Gasperini ha il suo nuovo Muriel

Serie A
AS Roma
S. Castro

L’attaccante argentino ha fatto grandi cose contro l’Atalanta, aiutando i giallorossi a rimontare nel finale: può diventare centrale nel progetto romanista.

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Una rimonta folgorante, anche frutto di cambi azzeccati malgrado qualche piccola perplessità. La Roma si gode il primato a punteggio pieno in Serie A e, soprattutto, un Santiago Castro subito determinante.

L’attaccante argentino, subentrato poco dopo l’ora di gioco sul punteggio di 0-1, ha dato una grande svolta ai giallorossi e, pur senza entrare nel tabellino, ha già dimostrato di poter essere importantissimo per Gasperini.

Un paragone viene, dunque, facile alla mente: quello fra Castro e un altro attaccante che, con Gasperini, ha sempre dimostrato di saper incidere subentrando, ovvero Luis Muriel.

  • AS Roma v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    IL GRANDE IMPATTO DI CASTRO IN ROMA-ATALANTA

    Castro, nella mezza’ora in campo, ha dato alla Roma ulteriore imprevedibilità. Solo la sfortuna gli ha negato la prima marcatura personale in maglia giallorossa, con un palo prima e una traversa poi che hanno preceduto il pari siglato da Hermoso. E dire che l’Olimpico, al vedere l’uscita di Malen, aveva fatto trapelare qualche brusio di perplessità, visto l’enorme stato di forma della punta olandese. E invece, anche stavolta, Gasperini ha avuto ragione.


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  • AS Roma v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    SOSTITUTO O PARTNER DI MALEN?

    Castro ha dimostrato di valere pienamente i soldi e la fiducia che hanno portato la Roma a decidere di prelevarlo dal Bologna. Lo stesso giocatore argentino aveva, per bocca dello stesso club emiliano, apertamente chiesto di fare uno step di carriera in più. Adesso, però, c’è da capire se il Pata meriterà più spazio: al momento è considerato come carta da giocare a gara in corso, ma la tentazione di vederlo titolare al fianco di Malen non è poca.

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  • Atalanta BC v US Lecce - Serie A TIMGetty Images Sport

    ALLA MURIEL

    Alla lunga, Santi Castro potrebbe diventare per Gasperini quello che, all’Atalanta, era Luis Muriel. Non il giocatore chiave in ottica formazione iniziale, ma quello in grado di rompere le partite a gara in corso. Indimenticabile, in tal senso, furono le annate 2019/2020 e 2020/21 quando il colombiano segnò ben 40 reti giocando quasi sempre da subentrante, arrivando ad avere una media gol di uno ogni 67 minuti. 


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  • Gasperini RomaGetty Images

    POSSIBILE CHANCE IN CHAMPIONS

    Adesso, con la Champions, Castro potrebbe anche avere una chance. Giovedì sfida al Fenerbahce e Gasp potrebbe aumentare il minutaggio a sua disposizione, se non addirittura provare a puntarci dal primo minuto, magari concedendo un po’ di riposo a Dybala o allo stesso Malen. Ma, al netto di quando giocherà, Castro ha già dimostrato di essere pronto e carico. 

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