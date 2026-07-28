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Welbeck Henderson Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Ecco Jordan Henderson e Welbeck: perché il Chelsea ha completamente cambiato rotta sul mercato

Calciomercato
Premier League
Chelsea
D. Welbeck
J. Henderson
Brighton & Hove Albion
Brentford

I Blues sono al lavoro per regalare i due veterani inglesi a Xabi Alonso. Ma è una doppia mossa che avrebbe un suo perché. A patto di non esagerare nel senso contrario.

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Danny Welbeck e Jordan Henderson potrebbero ridare vita al soprannome “i pensionati del Chelsea”. In netto contrasto con la politica di giovani seguita dalla BlueCo dal 2022, il club londinese sta sorprendentemente valutando l’ingaggio dell’attaccante 35enne e del centrocampista 36enne.

Lunedì The Athletic ha rivelato che i Blues stanno trattando Welbeck dal Brighton e, poco dopo, anche Henderson a parametro zero. L’arrivo di due veterani sulla trentina segnerebbe l’inizio di una nuova era per i Blues guidati da Xabi Alonso, che punta a una rosa più esperta.

Si era ipotizzato che il Chelsea avrebbe cercato leader più maturi e solidi mentalmente per colmare il divario con i rivali, e ora sembra che la società stia perseguendo questo obiettivo con più fedeltà rispetto a quanto ci si sarebbe attesi. Derisi in passato per aver puntato quasi solo su giovani, ora i Blues rischiano di esagerare nell’altra direzione.

Pur avendo dimostrato il loro valore in Premier League, resta da vedere cosa potranno offrire due giocatori al tramonto della carriera. È una scommessa, ma potrebbe pagare.


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  • Brighton & Hove Albion v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cambio di rotta

    Alla fine del 2025/26, dopo un deludente decimo posto, il Chelsea ha annunciato un cambio di strategia: basta giovani talenti da valorizzare, ora servono giocatori “resilienti”, “maturi” e già testati in Premier League, pronti a incidere subito. Un cambio netto rispetto alla vecchia strategia di acquistare talenti giovani e rivenderli a profitto.

    Puntare sul ventiseienne Maxence Lacroix è un conto, ma puntare sui veterani Welbeck e Henderson – entrambi sulla trentina e compagni al Sunderland nel 2010– è ben altro. Per dare un’idea della svolta, il Chelsea non ha utilizzato giocatori over 30 nelle ultime 123 gare ufficiali, dall’ultima presenza di Thiago Silva, 39 anni, nel maggio 2024 (dati Opta).

    La novità sorprende, ma il club londinese non teme di puntare su giocatori esperti: una scelta guidata da Alonso, ora manager più che allenatore. Durante i Mondiali è fallito il tentativo di ingaggiare il 34enne Granit Xhaka dal Sunderland, mentre John Stones, 32 anni, era nel mirino dopo l’addio al Manchester City ma andrà all'Inter.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Inarrestabile nel desiderio di migliorare"

    È chiaro come Henderson sia stato scelto più per la sua leadership che per le sue doti calcistiche. Il gruppo ha sofferto la mancanza di una guida e di disciplina, anche a causa di una strategia di acquisti che ha ridotto l'esperienza ai massimi livelli.

    A rassicurare i tifosi del Chelsea ci pensano il suo ruolo in Nazionale e le lodi sperticate di compagni e del ct Thomas Tuchel, suo grande sostenitore.

    Il ct inglese lo ha subito richiamato in nazionale nel marzo 2025 e da allora Henderson non ha più saltato un raduno, confermandosi indispensabile dietro le quinte. Ai Mondiali ha mostrato carattere: si è allenato e si è detto pronto a giocare nonostante una frattura all’avambraccio rimediata dopo gli ottavi vinti col Messico.

    "Incarna tutto. È un vincitore incallito, per personalità e carattere. È stato il collante di ogni squadra in cui ha giocato, il collante che rende le cose speciali - ha dichiarato Tuchel lo scorso anno - Ciò che apporta a ogni squadra è leadership, carattere, personalità, energia. Si assicura che tutti rispettino gli standard".

    Lo stesso concetto è stato ripreso dal nuovo acquisto del Chelsea Morgan Rogers in un video del programma inglese “Lions’ Den” diventato virale durante il Mondiale. Interrogato sulle polemiche per la convocazione di Henderson, ha dichiarato: "Se i giocatori avessero fatto una classifica a scatola chiusa delle persone che vorrebbero al ritiro, lui sarebbe tra i primi cinque per tutti".

    Jude Bellingham ha aggiunto: "Non ha alcun ego quando si tratta di sostenere la squadra. Ogni giorno in allenamento è instancabile nel voler migliorare e nel spingere gli altri a fare lo stesso; è lui ad alzare l’intensità".

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  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Il flagello del Chelsea

    Quanto a Welbeck, non sarà solo un numero. A 35 anni, l’attaccante del Brighton arriva dalla sua miglior stagione in Premier League: 13 goal. E nel 2024/25 aveva già segnato il suo secondo miglior bottino.

    Un rendimento nettamente superiore al singolo goal segnato da Liam Delap, riserva di Joao Pedro nel Chelsea lo scorso anno. Così Alonso si ritroverebbe con due attaccanti collaudati in Premier. Inoltre, Joao Pedro e Welbeck hanno già giocato bene insieme all’Amex Stadium.

    Nonostante l’età, il prodotto del vivaio del Manchester United ha ancora le caratteristiche fisiche per mettere in difficoltà le difese della Premier League, soprattutto se affiancato da giocatori creativi come Palmer e Rogers. Il Chelsea ne è consapevole: Welbeck ha segnato nove goal e fornito due assist in 19 presenze di campionato contro i Blues, con la prima rete realizzata con la maglia del Sunderland nel 2010 e l’ultima ad aprile di quest’anno.

    Come Henderson, anche il veterano avrà voce autorevole nello spogliatoio. A marzo l’allenatore del Brighton Fabian Hurzeler ha detto del suo uomo di punta: "Non è solo prezioso per noi come goleador, ma anche come leader dentro e fuori dal campo".

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  • Liam Delap Chelsea 2025-26Getty

    In un limbo

    L’ingaggio di questi due veterani solleva dubbi sul futuro dei giocatori ai margini della rosa del Chelsea. Alonso, inoltre, non avrà competizioni europee per cui ruotare la rosa.

    Nonostante la cessione di Andrey Santos al Manchester United, i Blues contano ancora su Fernandez, Caicedo, Lavia, Essugo e, all’occorrenza, James a centrocampo. Non è chiaro se altri giocatori partiranno, perciò resta da capire quale sarà il ruolo di Henderson, che potrebbe rivelarsi soprattutto di guida fuori dal campo.

    In attacco Welbeck si aggiungerebbe a Joao Pedro, Delap, Jackson, Emegha, Guiu e alla giovane promessa Mheuka. Serviranno dunque molte cessioni nel mese finale di mercato: tutti, tranne il brasiliano, sembrano sacrificabili, anche se Mheuka partirebbe in prestito.

    Il diciottenne è tra i giovani il cui percorso potrebbe subire un rallentamento, così come il centrocampista centrale Reggie Walsh, che a breve termine potrebbe cercare spazio altrove in prima squadra.

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  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rischi connessi

    C’è però un rischio in questa scelta. Pochi tifosi si opporrebbero all’arrivo di giocatori d'esperienza, ma a 35 e 36 anni Welbeck e Henderson sarebbero al limite per un club come il Chelsea.

    In passato l’arrivo di giocatori esperti ha dato frutti: Thiago Silva, 35enne free agent arrivato con Tuchel, è diventato subito leader e ha contribuito alla vittoria della Champions, guidando una squadra giovane.

    Nonostante il loro curriculum in Premier League, Welbeck e Henderson non sono allo stesso livello e non riuscirebbero a inserirsi subito nella formazione titolare come ha fatto Thiago.

    Dopo essere stato deriso per aver puntato quasi solo su giovani dal 2022, il Chelsea rischierebbe insomma di diventare di nuovo uno zimbello nel caso esagerasse con i veterani.

  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    Insegnamenti

    La cosa più importante è che i vertici del club abbiano imparato dai loro errori di mercato. Il Chelsea aveva bisogno di maggiore esperienza, leadership e forza mentale, e con gli acquisti di Lacroix, Welbeck e Henderson ne avrà in abbondanza.

    Thiago ha dimostrato che ingaggiare un giocatore al tramonto della carriera può avere un effetto trasformativo nello spogliatoio. Anche se i due inglesi non saranno titolari, guideranno il gruppo a porte chiuse.

    Welbeck e Henderson, insomma, potrebbero anche ridare senso all’espressione "i pensionati del Chelsea», ma la nuova strategia dei Blues è un segnale positivo per una rosa che, al termine di un disastroso 2025/26, sembrava alla deriva. C’è entusiasmo per il progetto di Alonso.

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