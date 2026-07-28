Ecco Jordan Henderson e Welbeck: perché il Chelsea ha completamente cambiato rotta sul mercato

È chiaro come Henderson sia stato scelto più per la sua leadership che per le sue doti calcistiche. Il gruppo ha sofferto la mancanza di una guida e di disciplina, anche a causa di una strategia di acquisti che ha ridotto l'esperienza ai massimi livelli.

A rassicurare i tifosi del Chelsea ci pensano il suo ruolo in Nazionale e le lodi sperticate di compagni e del ct Thomas Tuchel, suo grande sostenitore.

Il ct inglese lo ha subito richiamato in nazionale nel marzo 2025 e da allora Henderson non ha più saltato un raduno, confermandosi indispensabile dietro le quinte. Ai Mondiali ha mostrato carattere: si è allenato e si è detto pronto a giocare nonostante una frattura all’avambraccio rimediata dopo gli ottavi vinti col Messico.

"Incarna tutto. È un vincitore incallito, per personalità e carattere. È stato il collante di ogni squadra in cui ha giocato, il collante che rende le cose speciali - ha dichiarato Tuchel lo scorso anno - Ciò che apporta a ogni squadra è leadership, carattere, personalità, energia. Si assicura che tutti rispettino gli standard".

Lo stesso concetto è stato ripreso dal nuovo acquisto del Chelsea Morgan Rogers in un video del programma inglese “Lions’ Den” diventato virale durante il Mondiale. Interrogato sulle polemiche per la convocazione di Henderson, ha dichiarato: "Se i giocatori avessero fatto una classifica a scatola chiusa delle persone che vorrebbero al ritiro, lui sarebbe tra i primi cinque per tutti".

Jude Bellingham ha aggiunto: "Non ha alcun ego quando si tratta di sostenere la squadra. Ogni giorno in allenamento è instancabile nel voler migliorare e nel spingere gli altri a fare lo stesso; è lui ad alzare l’intensità".