Ecco Jordan Henderson e Welbeck: perché il Chelsea ha completamente cambiato rotta sul mercato

Danny Welbeck e Jordan Henderson potrebbero ridare vita al soprannome “i pensionati del Chelsea”. In netto contrasto con la politica di giovani seguita dalla BlueCo dal 2022, il club londinese sta sorprendentemente valutando l’ingaggio dell’attaccante 35enne e del centrocampista 36enne.
Lunedì The Athletic ha rivelato che i Blues stanno trattando Welbeck dal Brighton e, poco dopo, anche Henderson a parametro zero. L’arrivo di due veterani sulla trentina segnerebbe l’inizio di una nuova era per i Blues guidati da Xabi Alonso, che punta a una rosa più esperta.
Si era ipotizzato che il Chelsea avrebbe cercato leader più maturi e solidi mentalmente per colmare il divario con i rivali, e ora sembra che la società stia perseguendo questo obiettivo con più fedeltà rispetto a quanto ci si sarebbe attesi. Derisi in passato per aver puntato quasi solo su giovani, ora i Blues rischiano di esagerare nell’altra direzione.
Pur avendo dimostrato il loro valore in Premier League, resta da vedere cosa potranno offrire due giocatori al tramonto della carriera. È una scommessa, ma potrebbe pagare.
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