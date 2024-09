Due portieri del Boavista infortunati nello stesso allenamento: per entrambi rottura del legamento crociato del ginocchio

Joao Goncalves e Luis Pires ko nello stesso allenamento: il Boavista corre ai ripari e punta su un 17enne, che può superare il record di Rui Patricio.

Una giornata surreale per il Boavista, con una sfortuna senza precedenti: nel giro di un solo allenamento, la squadra portoghese ha perso sia il portiere titolare che il secondo, Joao Goncalves e Luis Pires, entrambi vittime della rottura del legamento crociato anteriore.

Questo doppio infortunio, avvenuto a pochi minuti di distanza durante la stessa sessione di allenamento, costringerà i due portieri a subire un'operazione e un lungo periodo di stop.

Un incubo per l'allenatore, che si è ritrovato con il solo Tomé Sousa, portiere diciassettenne mai sceso in campo in una partita ufficiale, a disposizione tra i pali nel giro di un lasso di tempo brevissimo.