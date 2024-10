Dove vedere Young Boys-Inter in tv gratis mercoledì: il 23 ottobre caccia alla seconda vittoria in Champions League

A quattro punti dopo le prime due partite, l'Inter spera di scalare la classifica contro lo Young Boys: dove guardare la partita in tv e streaming.

In piena lotta per difendere il titolo di Campione d'Italia in campionato, l'Inter di Inzaghi punta ad essere tra le protagoniste assolute anche in Champions League. Dopo il pari con il Manchester City e la larga vittoria contro la Stella Rossa, la squadra meneghina sfida ora lo Young Boys nel terzo turno.

A quattro punti, l'Inter non è tra le prime della classifica di Champions, ma conta di rimanere al top nelle gare rimanenti della fase a gironi. Lo Young Boys, squadra svizzera, spera di compiere l'impresa e staccarsi dall'ultimissimo posto in graduatoria.

Se l'Inter ha ottenuto quattro punti nelle prime due partite, lo Young Boys ha subito due sconfitte e ben otto goal nei 180 minuti di gioco.