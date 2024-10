Dove vedere Shakhtar-Atalanta in tv oggi: anche gratis? Canale Sky e diretta della partita delle 18:45

Atalanta contro Shakhtar in Champions, dove vederla in tv mercoledì sera: diretta della partita su Sky, Sky Go e NOW.

Dopo la vittoria dell'Inter e la sconfitta del Milan, tocca all'Atalanta chiudere il cerchio delle squadre lombarde in Champions. Reduce dal pareggio nel primo turno, la Dea prova ad ottenere il successo contro lo Shakhtar. In Germania, che ha scelto di ospitare le squadre ucraine in questa annata europea, l'Atalanta Campione in carica dell'Europa League spera di poter cominciare ad ingranare in una stagione fin qui altalenante (soprattutto in Serie A). Se Bologna e Juventu scendono in campo questa sera alle 21:00, l'Atalanta affronta lo Shakhtar a Gelsenkirchen, stadio dello Schalke 04, a partire dalle 18:45. L'articolo prosegue qui sotto