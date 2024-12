Dove vedere la sesta giornata di Champions League martedì 10 e mercoledì 11 dicembre: Sky, NOW, la partita in chiaro su TV8 e quella su Amazon Prime Video

Il girone unico di Champions League si avvicina alla conclusione: dove vedere Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna e tutte le altre partite.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Meno tre: il primo girone unico della storia della Champions League è giunto alla sesta giornata, ovvero la terzultima. E ora, dunque, è arrivato il momento in cui nessuna squadra può più scherzare o perdere altro tempo prezioso.

Non possono farlo nemmeno le cinque italiane che per la prima nella storia disputano contemporaneamente la competizione per club più importante d'Europa: l'Inter, la Juventus, il Milan, l'Atalanta e il Bologna.

L'Inter vola in Germania per affrontare l'insidiosissimo Bayer Leverkusen, sfida da mille e una notte per la Juventus contro il Manchester City, il Milan ospita la Stella Rossa, l'Atalanta testa le proprie ambizioni europee contro il Real Madrid campione in carica, mentre il Bologna va in casa del Benfica per evitare l'eliminazione anticipata.

L'articolo prosegue qui sotto

Dove si potranno vedere le partite di martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, tra Sky, NOW, Amazon Prime Video e TV8? Il quadro completo della suddivisione delle partite in tv e streaming.