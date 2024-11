Dove vedere la quarta giornata di Champions League: Sky, NOW, la partita in chiaro su TV8 e quella su Amazon Prime Video

Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna scendono nuovamente in campo in Champions League: la suddivisione delle partite in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Archiviato il campionato con l'undicesima giornata, per Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna è tempo di resettare e concentrarsi sull'Europa: tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre si gioca la quarta giornata del girone unico della nuova Champions League.

Sfida da mille e una notte per il Milan, che se la vede con il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti. L'Inter ospita l'Arsenal in attesa di fare lo stesso nel weekend con il Napoli. La Juventus cerca riscatto a Lille dopo il ko interno con lo Stoccarda, che a sua volta affronta l'Atalanta in Germania. Al Dall'Ara, infine, va in scena Bologna-Monaco.

Tutte le partite, come sempre, verranno trasmesse sia in televisione che in streaming attraverso i vari broadcaster detentori dei diritti della Champions League: Sky, NOW, Amazon Prime Video e TV8.

Dove si potranno vedere, dunque, le grandi sfide della quarta giornata di Champions League? Di seguito la suddivisione tra tv e streaming.