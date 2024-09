Dove vedere Portogallo-Croazia in tv oggi: diretta gratis della partita di Nations League, anche in streaming in chiaro

Portogallo vs Croazia

Stasera parte la Nations League, il Portogallo di Cristiano Ronaldo gioca contro la Croazia: la partita è disponibile anche in diretta tv gratuita.

Polonia, Scozia, Portogallo e Croazia fanno parte del girone 1 della Lega A di Nations League: si parte. Per la prima giornata del torneo europeo, il team lusitano e quello croato scendono in campo uno di fronte all'altro all'Estadio do Benfica di Lisbona.

Dopo il deludente Europeo di entrambe, le due squadre sperano di rilanciarsi puntando alla vittoria della Nations League, per poi lavorare in vista dell'eventuale qualificazione al Mondiale 2026, sempre più vicino.

Portogallo-Croazia può essere a suo modo una gara storica e leggendaria, cosniderando le 899 reti di Cristiano Ronaldo: ne manca solo una per l'ennesima cifra tonda della sua carriera.