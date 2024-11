Dove vedere Liverpool-Real Madrid in tv oggi gratis: il big match di Champions stasera in chiaro

La partita tra Liverpool e Real Madrid accende il mercoledì di Champions: dove guardarla in tv e streaming alle 21:00.

Due delle squadre più vincenti della storia si affrontano oggi ad Anfield. Il Liverpool di Slot, grande protagonista di Premier e di Champions League in questi primi mesi, sfida i Campioni in carica del Real Madrid, ancora una volta in prima fila per conquistare il titolo europeo.

Il Liverpool conta di ottenere la quinta vittoria in altrettanti incontri e staccare il pass per il turno successivo, mentre il Real Madrid vuole mettere l'acceleratore dopo due sconfitte nelle prime quattro gare di Champions.

Liverpool-Real Madrid di stasera è il clou del mercoledì di Champions League, fondamentale per costruire il passaggio del turno o comunque l'avvicinamento agli ottavi di finale del torneo 24/25.