Dove vedere tutta la prima giornata di Serie C in tv e streaming: il programma completo delle partite.

La Serie C 2024/25 verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport e in streaming su NOW.

L'emittente satellitare ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le partite dei tre gironi durante la regular-season, ma anche i playoff, i playout, la Coppa Italia di C e la Supercoppa. Queste ultime a partire dagli ottavi di finale.

La prima giornata della Serie C 2024/25 si giocherà tra venerdì 23 agosto 2024 e lunedì 26 agosto 2024.