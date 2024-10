Dove vedere Juventus-Stoccarda martedì in tv, diretta anche gratis? Terza partita per i bianconeri, come guardarla live in streaming

Due vittorie su due per la Juventus in Champions League, ora sfida allo Stoccarda: come vedere la partita in tv e streaming.

Archiviata la partita di campionato contro la Lazio, la Juventus si rituffa in Champions League per provare ad avvicinarsi agli ottavi di finale. Vittoriosa contro PSV e Lipsia, tra le poche squadre a punteggio pieno nel girone, la squadra di Thiago Motta vuole continuare nella sua striscia positiva. Allo Stadium arriva uno Stoccarda abbattuto dal Bayern Monaco di Kane nell'ultima partita di Bundesliga, per un 4-0 che rende decisamente negativo l'ultimo periodo in Germania da parte degli uomini di Hoeness, senza vittoria in campionato da settembre. L'articolo prosegue qui sotto