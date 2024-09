Italia-Israele dove vederla oggi in tv: diretta gratis della seconda partita di Nations League, anche in streaming in chiaro dalle 20:45

Israele vs Italia

Dopo il successo in rimonta contro la Francia, l'Italia cerca continuità a Budapest contro Israele: dove guardare la partita in diretta stasera.

Il goal subito 14 secondi dopo l'avvio nel match contro la Francia semrbava aver riportato i demoni negli occhi dei tifosi dell'Italia. Esorcizzati, però, con le tre reti che hanno permesso agli azzurri di conquistare i tre punti e dare un segnale di rilancio.

Partita benissimo nel girone di Nations League - Lega A - l'Italia cerca ora continuità contro Israele nella seconda partita del torneo 2024/2025. La sfida si gioca a Budapest, come tutte le ultime partite del team del Vicino Oriente.

La partita contro Israele sarà fondamentale per capire che ruolo avrà l'Italia nella Nations League, visto e considerando come due vittorie su due potrebbero già avvicinare la rappresentativa di Spalletti ad una qualificazione alla final four del 2025.